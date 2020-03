Queensland hat mehr zu bieten als das Great Barrier Reef

Seit 2014 die zwanzig mächtigsten Wirtschaftsnationen ihren Gipfel in Brisbane einberiefen, blüht die 2,3-Millionen-Einwohner-City am Brisbane River zunehmend auf. Restaurants und Bars wachsen aus dem Boden, die Hotelbranche boomt: Die W-Hotels eröffneten ihr erstes Haus nicht in Melbourne oder Sydney, sondern in der Stadt im Süden von Queensland.

Zurecht: Beide sind frech, aufgeschlossen und sympathisch. Das liegt unter anderem am geringen Durchschnittsalter der Einwohner von Brissie, etwas über 30 Jahre, und an seinem Fluss – der ist auch das Herz. Auf der kilometerlangen Promenade tummeln sich Radfahrer und Jogger, Kinderwagenschieber und jene, die sich in der Schwimmlagune in South Bank kostenlos abkühlen. Die subtropischen Temperaturen mit rund 30 Grad Celsius im Sommer und Höchstwerten bis zu 21 Grad im Winter könnten dafür nicht besser sein. Es ist nicht verwunderlich, dass sich das Leben draußen abspielt.