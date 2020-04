Aida Nova: Was kann das Milliardenschiff?

Wer glaubt, dass er All-Inklusive-Mentalität auf der Aida Nova findet und Animateure oder pöbelnde, alkoholisierte Passagiere zum Alltag an Bord gehören, der wird sein blaues Wunder erleben – denn derartige Vorurteile bestätigen sich überhaupt nicht. Fast gediegen geht es an Bord zu. So mancher Gast ist sogar enttäuscht, dass es keine eigene Schlagerbar zum Schunkeln gibt. Nie kommt das Gefühl auf, dass ein gewisses Niveau unterlaufen wird. Es herrscht deutsche Gründlichkeit und Ordnung. Die Schiffsprache ist ohnehin Deutsch.

Disco und Party

Dennoch müssen Partyfans nicht auf Unterhaltung verzichten, dafür sorgen eine kleine Diskothek (The Cube) und die Rock-Box-Bar. Jeden Abend finden außerdem im Poolbereich am obersten Deck riesige Partys statt, der absolute Höhepunkt ist wohl die Silent-Disco. Dann treten drei Discjockeys gegeneinander an, an den Kopfhörern der Gäste zeigen Lichter, wem von den dreien man gerade zuhört.

Grüne Schlager, blaue Popmusik oder rote Housemusic – die richtigen Gruppen finden immer zueinander. Der ideale Ort, um neue Freundschaften zu schließen. Besonders lustig ist es, ohne Kopfhörer zuzuhören, wie die Tanzwütigen durcheinander singen.