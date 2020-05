Werner Kogler: Regierung tüftelt an Corona-Tausender

Nachdem Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Vormittag die Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus erläutert hatte, wandte sich Vizekanzler Kogler am Nachmittag den Wirtschaftsproblemen zu. "Wir können uns nun den Konjunkturprogrammen widmen", sagte Kogler.

Am Montag hatte die Regierung mit den Sozialpartnern über Konjunkturförderung beraten, am Dienstag hatte sie führende Wirtschaftswissenschafter ins Bundeskanzleramt eingeladen. Kogler am Beginn der Sitzung: "Die internationale Wirtschaftskrise wird uns erst ereilen. Wir wollen in den Herbst hinein Maßnahmen setzen."