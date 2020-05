Sozialpartner-Gipfel bei Kurz: ÖGB fordert rasche Wirtschaftsbelebung

Die Beratungen im Kanzleramt begannen um 12 Uhr. "Am besten wird das Rausinvestieren aus der Krise wirken", meinte Vizekanzler Werner Kogler vor Beginn der Gesprächsrunde. Es gehe um direkt öffentliche Investitionen und auch darum, private Investitionen anzureizen. Kogler will Investitions-Schwerpunkte auf Ökologisierung, Regionalisierung und Digitalisierung legen. "Das ist der Rahmen für das Gespräch, und wir hören uns die Vorschläge von allen an, denn wir haben die Weisheit ja auch nicht mit dem Löffel gefressen", so der Vizekanzler.

"Milliardäre einbeziehen"

Ab dem Moment, ab dem es um die finanziellen Lastenverteilung der Krise gehe, "wird man die Milliardäre und Millionäre beteiligen müssen", sagte Kogler. Derzeit gehe es aber um Entlastungen, weil man die Wirtschaft ankurbeln wolle. Das Lastenverteilen komme später.

Im Vorfeld des Treffens im Kanzleramt waren die neuen Arbeitslosenzahlen bekannt geworden.Demnach gibt es einen neuen, traurigen Rekord von mehr als 570.000 arbeitslos gemeldeten Personen. „Dieser traurige Höhepunkt an Arbeitslosen in Österreich kann nicht einfach so hingenommen werden“, kommentierte Ingrid Reischl, Leitende ÖGB-Sekretärin, die aktuellen Arbeitsmarktdaten.

ÖGB fordert Taten

Vor der Sitzung im Kanzleramt deponierte der ÖGB Kritik an der Regierung: „Eine Aussendung der Arbeitsministerin, die keinerlei Vorschläge zur Verbesserung der Situation von mehr als einer halben Million Arbeitslosen vorsieht, ist mehr als verwunderlich. Es braucht jetzt rasch Maßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln und Menschen wieder in Arbeit zu bringen.“

Kurzarbeit hilft - aber nicht allen

Das von den Sozialpartnern ausverhandelte Kurzarbeitsmodell habe zwar tausende Menschen vor dem Allerschlimmsten bewahrt. „Das hilft den jetzt 200.000 unverschuldet arbeitslos gewordenen Menschen aber nichts“, so Reischl. „Was Arbeitslose jetzt brauchen, ist eine Absicherung ihrer Existenz durch eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf mindestens 70 Prozent Nettoersatzrate.“ Dass das Arbeitslosengeld von derzeit 55 Prozent Nettoersatzrate armutsgefährdend sei, betonte Reischl bereits mehrmals. Der ÖGB fordert daher weiterhin neben der Erhöhung des Arbeitslosengeldes auch die Ausweitung der Bezugsdauer.