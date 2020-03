ÖGB-Boss Katzian zur Corona-Krise: "Es ist Gewaltiges gelungen"

Wie sehen Sie den Lockdown? Wie lange geht das gut?

Ich bin kein Psychologe, aber aus eMails, Gesprächen und Rückmeldungen im ÖGB weiß ich: Für viele Österreicher ist die Situation jetzt schon sehr belastend.

Was belastet am meisten?

Das ist unterschiedlich. Menschen, die „an der Front“ arbeiten, also in den Gesundheitsberufen, in Geschäften oder in der Industrie, haben mitunter große Angst, krank zu werden. Mitunter werden Mindestabstände nicht eingehalten, Arbeitsteams mischen sich - und im Einzelfall ist die Hygiene am Arbeitsplatz nicht gegeben. Andere, im Homeoffice, kämpfen ebenfalls mit der Situation: Wenn zwei Partner von zu Hause aus arbeiten, ständig Video-Calls haben und sich 80 Quadratmeter mit den lernenden Kindern teilen, dann verursacht das leider mitunter Aggressionen. Der Kopf sagt, dass der soziale Abstand klug und richtig ist, allerdings bestehen wir nicht nur aus dem Kopf. Fragen sie ältere Menschen. Die sind extrem gefährdet, aber trotzdem ist das Alleinsein für sie eine harte Probe.

Was ist ihre persönliche Lehre bislang aus der Krise?

Noch ist sie nicht vorbei, aber eines zeigt sich ohne Zweifel: Ein gut ausgebauter Sozialstaat hat seinen Wert. In England und den USA setzt man auf private Gesundheitsversorgung. Das bedeutet in der aktuellen Situation: Wer nicht auf der Butterseite des Lebens zu Hause ist, der kann oft nur hoffen, dass er überhaupt einen Arzt sieht.