Coronavirus: Anstieg bei Neuinfektionen in Wien

Die Zahlen sorgen in der Bevölkerung für Verunsicherung: 42 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden in den vergangenen 24 Stunden in Wien gezählt. So eine starke Zunahme an neuen Fällen hat es in den vergangenen Tagen nicht gegeben. Mit Stand Donnerstag, 8 Uhr, haben sich nachweislich 2.654 Menschen infiziert.

Nun wird gerätselt: Sind es die Lockerungsmaßnahmen, die wieder zu einem Anstieg der Kurve führen?

Tatsache ist, dass die Zahl der Neuinfektionen täglich schwankt. So gab es von Dienstag auf Mittwoch nur zehn Neuinfektionen. Von Donnerstag, 30. April, auf Freitag, 1. Mai, war der Anstieg mit 39 Infizierten ähnlich hoch wie jetzt.