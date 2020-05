"Schnapsidee": Heftige SPÖ-Kritik an ÖVP-Lehrerplänen

Kaiser "fassungslos"

Gegenüber der APA zeigte sich Kaiser "fassungslos" über die Empfehlung aus einem Informationsschreiben des Bildungsministeriums an die Bildungsdirektionen, die "quasi einer Anweisung an die Länder gleichkommt", diese Regelungen auch auf die Landeslehrer anzuwenden.

Würden aber alle Lehrer über 60 diese Möglichkeit zur Freistellung nutzen, könnte man in Kärnten wegen der Altersstruktur unter den Pädagogen den Unterricht nur schwer abhalten, warnt Kaiser.

"Diese völlig unüberlegte und in keinster Weise besprochene Regelung schafft einmal mehr pures Chaos und gefährdet nicht nur den Unterricht unserer Kinder und Jugendlichen sondern könnte auch dramatische Auswirkungen auf den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich haben“, so Kaiser in einer Aussendung.