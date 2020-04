Unterricht ab 18. Mai: Schulen im Schichtbetrieb

In der NMS Schopenhauergasse in Wien wird den Eltern sogar empfohlen, die Kinder nach Möglichkeit zu Fuß in die Schule kommen zu lassen. Und welche der drei Eingangstüren zu nehmen ist. Ein entsprechender Elternbrief wird schon vorbereitet, sagt Lehrerin Gerda Reissner, sie ist auch Mitglied des KURIER-Bildungsbeirats.

Noch nicht geklärt ist, ob und wie Sportunterricht stattfinden kann: In den Garderoben ist es schwierig, Abstand zu halten, nicht jede Schule hat einen Sportplatz. Das Ministerium arbeitet an einer Lösung, wie Sportunterricht doch möglich gemacht werden kann.

Und unklar ist auch, ob an den Fenstertagen unterrichtet wird. Das Ministerium hat das ja vorgeschlagen, Lehrer-Gewerkschafter Paul Kimberger hatte das abgelehnt – was ihm viel Kritik einbrachte.