Tracing-App als Pflicht? Regierung dementiert Aussagen von Kanzler-Beraterin

Es dauerte am Montagvormittag nur wenige Minuten, bis Antonella Mei-Pochtlers Aussage in einem Interview mit der Financial Times von der Regierungsspitze als „ Privatmeinung“ abgetan wurde.

Die Unternehmerin und Unternehmensberaterin leitet seit 2019 den Thinktank „ Think Austria“ im Kanzleramt, der laut Eigendefinition „Zukunftsradar und Ideenlabor für neue Ansätze in Politik und Verwaltung“ sein soll.