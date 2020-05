Kurz-Beraterin zu Contact-Tracing-App: "Wird Teil der neuen Normalität"

Kanzler-Beraterin Antonella Mei-Pochtler geht davon aus, dass Contact-Tracing-Apps und andere Technologien künftig wesentlicher Bestandteil des sozialen Lebens seien werden. "Das wird Teil der neuen Normalität sein. Jeder wird eine App haben", sagte sie der Financial Times. Die europäischen Länder müssten sich an Tools gewöhnen, die "am Rand des demokratischen Modells" seien.

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) wollte sich zu den Aussagen seiner Beraterin am Montag nicht äußern. "Das ist jetzt bei den Sozialpartnern kein Thema", sagte Kurz, vor einem Treffen mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern darauf angesprochen.