Erstes Land setzt Österreich auf Rote Liste; 1.577 Corona-Neuinfektionen

Auch die Polizei selbst habe ein massives Interesse an einer Überarbeitung der Verordnung, weil dies die Kontrollen deutlich erleichtern würde, sagte Wolfgruber heute. Ein deutscher Test sei ja nicht weniger aussagekräftig als ein österreichischer. Am ersten Tag der Kontrollen am Mittwoch hätten viele Pendler die notwendigen Formulare noch nicht parat gehabt. "Die Leute sind mit den Formalitäten noch nicht so firm, das wird sich aber in den nächsten Tagen normalisieren. Erst recht, wenn dann auch die deutschen Tests anerkannt werden sollten."

"Es wird intensiv an einer Lösung gearbeitet", sagte der Salzburger Polizeisprecher Hans Wolfgruber am Donnerstagvormittag zur APA. "Es ist der breite Wunsch, die Einreise-Verordnung zu überarbeiten." So hatte am Mittwoch bereits der Krisenstab des Landes Oberösterreich den Bund aufgefordert, die entsprechende Verordnung zu ändern, berichteten heute etwa die "OÖN". Auch der Präsident der Arbeiterkammer Salzburg, Peter Eder, forderte vom Ministerium eine Klarstellung. "Wenn Arbeitnehmer nicht über die Grenze kommen, kostet ihnen das schlimmstenfalls den Job", warnte er im Gespräch mit der "Kronen Zeitung".

Eine Absage an diese Forderung erteilte auch das Burgenland. Albrecht Prieler, Impfreferent der burgenländischen Ärztekammer und Mitglied im Nationalen Impfgremium, erklärte am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag diese Überlegung für "unethisch". Älteren Personen in anderen Landesteilen könne man nicht erklären, dass sie nicht geimpft werden, weil in Tirol mehr Impfstoff angefordert werde.

Seit einer Woche blieben in Tirol die Neuinfektionen im zweistelligen Bereich. In den vergangenen 24 Stunden kamen 92 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 127 weitere Personen vom Virus genesen. Im besonders in Diskussion stehenden Bezirk Schwaz gab es noch 200 Covid-Fälle, dahinter folgte der Bezirk Innsbruck-Land mit 161 und der Bezirk Lienz mit 158. In der bevölkerungsreichen Landeshauptstadt Innsbruck waren 113 Personen infiziert. Auch die Spitals-Lage im Bezirk Schwaz stellte sich indes mehr als stabil dar: Acht Covid-Erkrankte wurden im dortigen Bezirksspital behandelt, nur einer befand sich auf der Intensivstation. In Tirol wurden bis dato 534.074 Testungen durchgeführt.

In Tirol gibt es ungeachtet der Debatte um die südafrikanische Coronavirus-Variante erneut rückläufige Infiziertenzahlen sowie ein starkes Minus bei den Krankenhauspatienten. Im Bundesland waren vorerst 1.050 Menschen mit dem Virus infiziert - um 38 weniger als am Tag zuvor. In den Spitälern wurden noch 84 Corona-Patienten behandelt (minus 22). Davon benötigten 21 Menschen eine intensivmedizinische Betreuung - ein Tiefststand seit vielen Wochen.

Brunner verwies etwa auf Dänemark, wo eine entsprechende App fürs Handy in Vorbereitung ist. In Österreich könnte man auf der Stopp Corona-App aufbauen. "Weil sie sich anbietet und die Experten bestätigen das auch alle, dass es einfach eine kostengünstige, eine rasche und auch eine einfache Möglichkeit ist, hier diese Testnachweise zu administrieren", so der Staatssekretär.

In der Petition der Pflege wird gegen das britisch-schwedische Vakzin ins Treffen geführt, es habe "im Idealfall eine Wirkung von 58 bis 82 Prozent" gegen leichte Verläufe und sei damit deutlich weniger effektiv als jene von Biontech/Pfizer oder Moderna, die hierzulande schon länger im Kampf gegen das Coronavirus verimpft werden. Das "nächste Übel" sei "die lange Dauer bis zur Wirksamkeit", denn bei AstraZeneca trete diese erst zwölf Wochen nach der Impfung ein, bei den anderen beiden Impfstoffen schon nach drei. "Personal, das erst jetzt die Möglichkeit einer Impfung bekommt, wäre erst Mitte Mai geschützt - ein unerträglich langer Zeitraum, wenn man die Arbeit am Patienten und die entstandenen Mutanten berücksichtigt", heißt es in der Petition, in der eine Abkehr vom aktuellen Impfplan gefordert wird. Die Mitarbeiter müssten "die hoch wirksamen Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna" bekommen, um best möglichst geschützt zu sein.

"Dicke Luft" herrscht am Wiener AKH, wo Ärzte und vor allem Pflegekräfte gegen die Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin mobilisieren. In einer an die Klinikleitung gerichteten Online-Petition, die am Donnerstagvormittag bereits über 500 Pflegemitarbeiter unterschrieben hatten, wird dagegen protestiert, dass am AKH derzeit ausschließlich dieser Impfstoff und nicht mehr das ursprünglich vorgesehene Produkt von Biontech/Pfizer verimpft wird. Auch Teile der Ärzteschaft rebellieren.

Die Impfkampagne in Deutschland war zuletzt wegen Lieferschwierigkeiten der Hersteller ins Stocken geraten. Wie nach dem "Impfgipfel" jüngst verlautete, liegt dies unter anderem bei mRNA-Vakzinen an der Belieferung mit Lipiden. Nur wenige Unternehmen in Deutschland könnten diese herstellen, hieß es aus der Branche. Auch der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA versorgt BioNTech mit Lipiden und hatte kürzlich angekündigt, seine Liefermengen bis Jahresende zu steigern.

Wegen des aktuell hohen Bedarfs an Stoffen für die Herstellung von Coronavakzinen baut der Essener Spezialchemiekonzern Evonik seine Lipidproduktion aus. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag soll dazu Geld in die Standorte Hanau und Dossenheim gesteckt werden. Bereits in der zweiten Jahreshälfte will Evonik dort im Rahmen einer Partnerschaft mit BioNTech kommerzielle Mengen produzieren.

