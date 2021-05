Vier Corona-Patienten - einer weniger als am Tag zuvor - sind am Sonntagvormittag auf den Intensivstationen der Vorarlberger Krankenhäuser behandelt worden. Die Zahl der Infizierten nahm laut Dashboard des Landes am Samstag um 19 auf 814 weiter ab, 21 Neuinfektionen standen 40 Genesungen gegenüber. Weitere Todesopfer waren nicht zu beklagen, die Zahl der mit oder am Virus gestorbenen Personen in Vorarlberg lag damit weiter bei 303.

13 Corona-Patienten, einer mehr als am Samstagvormittag, mussten laut der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) im Spital behandelt werden. Von den 52 Intensivbetten standen noch 16 für alle Patientengruppen zur Verfügung. Sieben Spitalsmitarbeiter galten am Sonntag als Corona-positiv, fünf weitere Personen befanden sich in Quarantäne.

Mit 97 Infizierten vermeldete weiter Vorarlbergs größte Stadt Dornbirn die meisten aktiven Corona-Fälle, fünf weniger als am Vortag. Dicht darauf folgte die Landeshauptstadt Bregenz mit 96 Corona-positiven Personen (minus fünf). In Lustenau waren es 58 (plus eins), in Feldkirch 52 (plus zwei). In 25 der 96 Vorarlberger Gemeinden gab es am Sonntag keine Corona-Infizierten.