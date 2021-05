Hacker: "Feiern uns beim Impfen zu früh ab"

Ab 1. Juli fallen fast alle Beschränkungen. Eine Modellrechnung, die nach APA-Informationen zuletzt in der Ampel-Kommission angesprochen wurde, geht davon aus, dass in Wien schon bei geringer Anzahl an Fällen der indischen Variante im Frühsommer und nicht ausreichender Durchimpfung eine weitere Pandemiewelle im Herbst zu erwarten sei.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker sieht die Öffnungsschnitte nicht zu schnell getroffen. "Dennoch können wir nicht so tun, dass die Pandemie schon vorbei ist. Im Sommer können wir schon mit einem ruhigen Geschehen rechnen. Aber im Herbst könnte die indische Variante die Zahlen extrem hochtreiben, wenn wir keine Durchimpfung über 80 Prozent der Bevölkerung zustande bekommen. Dann kann es tatsächlich im Oktober, November noch einmal eine dramatischen Anstieg geben", äußerte sich Hacker im Ö1-Morgenjournal.

Daher sei das Ziel, eine Durchimpfung von 80 Prozent oder darüber. Nun gehe es darum, Impfunwillige noch zu überzeugen. "Wir feiern uns viel zu früh ab beim Impfen. Wir haben einen guten Impfstart hingelegt", sagt Hacker.