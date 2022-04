Die Gesundheitsämter sollen eine Isolation nun doch weiter anordnen, nur eine Quarantäne für Kontaktpersonen Infizierter nicht mehr. Am Mittwoch hatte Lauterbach den "Fehler“ bereits auf die eigene Kappe genommen. Aus den Ländern und der Opposition kam jedoch heftige Kritik am Vorgehen des Ministers und an seiner Kommunikation. "Man sollte sich selbst keine Noten geben“, meinte Lauterbach zu seinem Vorgehen. Der Gesundheitsminister sagte außerdem in der Sendung, er glaube, dass der Kompromissvorschlag der Ampel-Parteien für eine Impfpflicht am Donnerstag im Bundestag eine Mehrheit bekomme. Sollte die von ihm unterstützte Impfpflicht scheitern, denke er aber "natürlich nicht“ über einen Rücktritt nach.

Die Direktorinnen und Direktoren aller Schulformen sollen als "Belohnung" für ihren Arbeitseinsatz in den zwei Jahren Coronapandemie einen Bonus von 500 Euro bekommen, bestätigt das Bildungsministerium der APA einen Bericht der Kleinen Zeitung vom Mittwoch. An AHS und BMHS, die in die Zuständigkeit von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) fallen, wird diese "Belohnung" auch an Administratoren ausbezahlt, schreibt dieser in einem Brief an die Schulleitungen.

Nach einer Explosion auf der Corona-Station eines Spitals in Griechenland ist ein Mensch gestorben, drei weitere wurden verletzt. Bei dem Toten handelt es sich laut griechischem Gesundheitsministerium um einen 79-jährigen Patienten. Laut lokalen Medienberichten zündete ein Patient am Mittwoch auf der Corona-Station des Papanikolaou-Krankenhauses in Thessaloniki eine Zigarette an und löste damit die Explosion der Sauerstoffgeräte aus. Dies wiederum löste einen Brand aus.

04/06/2022, 04:05 PM | Laura Schrettl