Guter Schutz bei Kindern nach zwei Teilimpfungen

Die Covid-19-Impfung unter Verwendung der mRNA-Vakzine von Pfizer-Biontech schützt Kinder und Jugendliche mit zwei Teilimpfungen gut. Das gilt auch für die Omikron-Variante. US-Wissenschafter haben das jetzt in einer von staatlichen Stellen unterstützten Studie mit Daten bis 17. Februar dieses Jahres - somit auch für die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 - belegen können, berichten sie im New England Journal of Medicine.

"BNT162b2 (Pfizer-Biontech/mRNA-Vakzine; Anm.) verringerte das Risiko für Spitalsaufnahmen durch Omikron-Infektionen um zwei Drittel bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren. Obwohl zwei Dosen bei Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren geringeren Schutz vor einer Spitalsaufnahme wegen Omikron im Vergleich zu SARS-CoV-2-Delta vermittelte, verhinderte die Impfung weiterhin kritische Krankheitsverläufe durch jede der beiden Virus-Varianten", schrieben jetzt Ashley Price und ihre Co-Autorinnen in der weltweit in Fachkreisen angesehensten medizinischen Fachzeitschrift (DOI: 10.1056/NEJMoa2202826).