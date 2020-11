Anschlag in Wien: Was wir wissen - und was nicht

Was ist passiert?

Am Montagabend kam es gegen 20 Uhr in Wien zu einer blutigen Terrorattacke. Schwer bewaffnete Täter - das Innenministerium geht von mehreren Attentätern aus - feuerten unmittelbar in der Nähe einer Synagoge in der Seitenstettengasse erste Schüsse ab. In weiterer Folge wurden an sechs weiteren Tatorten in der Innenstadt Schüsse abgegeben. Zahlreiche Passanten wurden verletzt.

Innenminister Karl Nehammer sprach Dienstagfrüh davon, dass der Anschlag ein Angriff auf die österreichischen, demokratischen Werte gewesen sei. "Das lassen wir uns auf keinen Fall gefallen."

Wie viel Opfer gibt es?

Insgesamt gelten bislang 17 Personen als verletzt - mindestens sechs Menschen sollen schwer verletzt sein. Unter den Verletzten ist auch ein Polizist - sein Gesundheitszustand ist kritisch, aber stabil. Der angeschossene Beamte ist laut Behörden 28 Jahre alt und in einer Polizeiinspektion in der Wiener Innenstadt stationiert. Er ist einem Terroristen im Bereich der Seitenstettengasse Richtung Schwedenplatz begegnet. Der Beamte wird auf der Intensivstation eines Wiener Krankenhauses behandelt.

Von den Leichtverletzten konnten drei Personen aus dem Spital in häusliche Pflege entlassen werden

Der Anschlag forderte bislang vier Tote: zwei Männer und zwei Frauen. Eine der Frauen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren ist in der Klinik Ottakring - dem ehemaligen Wilhelminenspital - gestorben, bestätigte Innenminister Nehammer. Bei einer getöteten Frau handelt es sich laut ORF um eine Kellnerin.

Wer sind die Täter?

Die Behörden gehen derzeit von maximal vier Tätern aus, so der Sprecher des Innenministeriums, Harald Sörös. Die Ermittlungen laufen "auf Hochtouren", hieß es. Über 1.000 Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Einer der Täter wurde laut Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Montag um 20:09 Uhr von einem Beamten WEGA erschossen. Der mit einem automatischen Sturmgewehr, einer Pistole und einer Machete bewaffnete Terrorist trug zufolge auch eine Attrappe eines Sprengstoffgürtels. Die Identität des Mannes konnte zwischenzeitlich festgestellt werden - weitere Details werden aber mit Rücksicht auf laufende Ermittlungen noch nicht genannt.

Somit gibt es vorerst keine Informationen zur Nationalität des getöteten Angreifers, ob dieser in Wien gemeldet oder angereist war oder ob er Familie hier hatte. Die Polizeivertreter sagten auch nichts darüber, ob er bisher in Richtung IS-Sympathie strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Bekannt ist, dass der Angreifer ein Sympathisant der Terrormiliz IS ist. Die Wohnung des Attentäters wurde mit Sprengstoff geöffnet und eine Hausdurchsuchung durchgeführt.

Im Umfeld des Täters wurden bereits weitere Hausdurchsuchungen durchgeführt, mehrere Personen sollen festgenommen worden sein, heißt es aus dem Innenministerium.

Wo sind die Tatorte?

Die ersten Schüsse fielen gegen 20:00 Uhr in unmittelbarer Nähe der Synagoge in der Seitenstettengasse. Zu weiteren Vorfällen kam es an weiteren fünf Orten in der Innenstadt, alle in räumlicher Nähe zum Ausgangspunkt. Die weiteren Orte waren nach Angaben von Harald Sörös, Sprecher des Innenministeriums, der Morzinplatz, das Salzgries, der Fleischmarkt, der Bauernmarkt und der Graben.

Wie laufen die Ermittlungen?

Innenminister Nehammer versprach "rasche Aufklärung". In Wien stehen dafür derzeit etwa 1.000 Einsatzkräfte im Einsatz. Es werden die städtische Infrastruktur und öffentliche Räume gesichert. Das Bundesheer hilft mit 75 Soldaten aus - zum Objektschutz.

Die Polizei hat die Bevölkerung schon Montagabend um Mitwirkung bei der Aufklärung gebeten. Über 20.000 Videos und Fotos wurden der Polizei übermittelt. Gut ein Viertel der Videos wurde schon gesichtet und ausgewertet so Nehammer.

Die Polizei hat auch immer wieder dazu aufgerufen, Abstand davon zu halten ungesicherte Informationen und vor allem Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken zu teilen.

Wie sicher ist die Innenstadt?

Die Wiener Innenstadt ist rote Zone und somit abgeriegelt. Die Warnungen der Polizei, die Innenstadt zu meiden, sind nach wie vor aufrecht. Die Innenstadt solle gemieden werden. "Wenn es möglich ist, bleiben Sie zuhause", so Nehammer. Die Schulpflicht in der Bundeshauptstadt wurde am Dienstag ausgesetzt. Wenn Eltern die Kinder nicht betreuen können, können sie sie in die Bildungseinrichtung bringen.

Die Wiener Innenstadt ist nach dem Terroranschlag Montagabend wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Wiener Linien sind seit Betriebsbeginn am Dienstag wieder uneingeschränkt unterwegs, gab das Unternehmen bekannt. Alle Stationen - auch jene in der Wiener City - werden wieder angefahren. Das wurde mit dem Einsatzstab im Innenministerium so vereinbart, so ein Sprecher.