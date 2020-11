Terror: Zwei Festnahmen in St. Pölten

Helle Aufregung herrschte auch in einem Wohnkomplex in der Propst-Führer-Straße in St. Pölten. KURIER-Informationen zufolge soll hier in den Morgenstunden ebenfalls ein Mann festgenommen worden sein. "In der Wohnung leben Tschetschenen. Sie sind immer im Hof gestanden und haben getratscht", berichtet eine Nachbarin.

"In der Früh hörte ich Schreie", erzählt Majd, der ebenfalls in dem Haus wohnt. Der 21-Jährige war aufgrund des Lärms aufgewacht, als die Cobra an der Adresse zuschlug. Der Verdächtige soll laute Flüche ausgestoßen haben, als er von den Beamten abgeführt wurde, heißt es.