Österreich: „SOKO Tschetschenen“ nach Attentat in Frankreich

Nach dem Tod eines Lehrers, der in Paris Mohammed-Karikaturen gezeigt hat, rücken junge Tschetschenen weiter in den Fokus. Denn auch in Österreich gab es zuletzt Probleme mit radikalisierte Tschetschenen, zuletzt sorgte etwa zwei Fälle von Sittenwächtern in Wien und Linz für Aufsehen. Frauen wurden dabei gezwungen, sich islamisch zu kleiden. Dazu kommt, dass die Mehrheit der Dschihadisten, die aus Österreich in den Syrien Krieg gezogen sind, aus Tschetschenien stammen.

Innenminister Karl Nehammer kündigt deshalb gegenüber dem KURIER im eigenen Haus nun eine SOKO an, der auch Mitarbeiter von Integrationsministerin Susanne Raab angehören sollen.