Anschlag in Wien: Behörden sollen gewarnt worden sein

Im Sommer 2020 soll der 20-jährige Wien-Attentäter mit einem Bekannten in die Slowakei gefahren sein, und sich dort sehr für Munition interessiert haben. Das ergeben Recherchen der Süddeutschen Zeitung, WDR und NDR.

Konkret mehren sich die Indizien, dass der 20-Jährige im Juli in die Slowakei gereist sein soll, um dort Munition für eine AK-47 zu kaufen. Jenes Gewehr, mit dem der Wien-Attentäter am Montag in der Wiener Innenstadt um sich geschossen haben soll.

Doch der Islamist soll ohne Munition das Land wieder verlassen haben. Wie die slowakische Zeitung Deník N unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, bekam er die Munition nicht, weil er keinen Waffenschein hatte. Danach sollen die österreichischen Behörden von ihren slowakischen Amtskollegen von dem Besuch und dem Interesse an der Munition unterrichtet worden sein.

Am Dienstag bestätigte das österreichische Innenministerium dem deutschen Rechercheverbund, dass der Wien-Attentäter tatsächlich in die Slowakei gereist sei. "Für die slowakische Polizei hat der Umstand, dass der Mann Interesse an Munition gezeigt hat, keine internen Ermittlungsmaßnahmen ergeben", wird ein Sprecher des Innenministeriums zitiert.