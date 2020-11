Verletzte nach Anschlag in Wien: Spitäler halten zusätzliche Kapazitäten bereit

Die Opfer sind im Allgemeinen Krankenhaus, in den Kliniken Donaustadt, Ottakring und Floridsdorf sowie in den AUVA-Unfallkrankenhäusern Lorenz Böhler und Meidling untergebracht. Damit seien alle wichtigen Zentren der unfallchirurgischen Versorgung in Wien einbezogen, sagte Binder. Umgehend habe man auch weitere Kapazitäten gesichert, Personal habe sich ebenfalls sofort in Dienst gestellt.

Der Transport der Betroffenen in die Krankenhäuser verlief demnach reibungslos: "Die Rettungskette hat sehr gut funktioniert", versicherte Binder. In den Spitälern wurden auch die Sicherheitsmaßnahmen intensiviert, wie der Spitäler-Direktor ausführte: "Die Häuser sind gut gesichert."

Zuletzt war im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie immer wieder von angespannten Spitalskapazitäten auch in Wien berichtet worden. Dies werde durch die aktuellen Vorkomnisse aber nicht verschärft, hieß es. Laut Binder sind bei Covid-Erkrankungen nämlich internistische Betten und keine Traumabetten nötig. Es handle sich hier um unterschiedliche Bereiche.