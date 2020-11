Wien-Anschlag: Direktor eines Gymnasiums nach Posting suspendiert

Der Direktor des Gymnasiums Wolfgarten der Diözese Eisenstadt, Josef Mayer, ist am Mittwoch mit sofortiger Wirkung von seinem Amt suspendiert worden. Anlass war ein Posting des Direktors und ehemaligen Eisenstädter ÖVP-Vizebürgermeisters auf Facebook. Dort schrieb Mayer wenige Stunden nach dem Terrorangriff in Wien am Montag „Terror in Wien! Flüchtlinge willkommen!!!…“ Dieses Verhalten sei für einen Lehrenden und Leiter einer christlichen Schule untragbar, begründete man seitens der Diözese Eisenstadt die Suspendierung.