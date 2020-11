Gebetsräume nach Razzien gesperrt: Hier soll sich Attentäter radikalisiert haben

In dem heruntergekommenen Wohnhaus ist über den neuerlichen Polizeieinsatz niemand überrascht. Die Beamten wären im Zusammenhang mit dem „Verein“, wie Hausbewohner die Gebetsräumlichkeiten nennen, schon öfters vor Ort gewesen. So wirklich wissen was im Inneren vorgeht, will aber niemand. „Es darf nicht jeder hinein. Selbst, als ich einen Wasserschaden hatte und es runtertropfte, wollte mir niemand aufmachen“, erzählt ein Nachbar, der anonym bleiben möchte. Und tatsächlich: An den drei Eingangstüren hängen große Schilder mit der Aufschrift „Ausnahmslos Mitglieder“.

Seinen vollen Namen in der Zeitung lesen will auch der 54-jährige Yusuf S. nicht. Der Türke lebt seit 15 Jahren in dem Haus und ist sich sicher: „Das ist keine Moschee, denn in einer Moschee darf jeder beten. Hier dürfen aber nur Mitglieder rein – vor allem junge Männer mit Bärten.“