Nachbarn erzählen: Wenn der Mann von nebenan ein Terrorist ist

Frühzeitig entlassen

Es stimmt, dass Kujtim F. bereits wegen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung zu 22 Monaten Gefängnis verurteilt worden war. Weil er aber zu diesem Zeitpunkt als junger Erwachsener galt, wurde er frühzeitig entlassen. Im Dezember 2019 zog er vorerst zu seinen Eltern nach Wien-Liesing zurück. Das war eine gerichtliche Auflage für seine frühe Entlassung. Seit Mai wohnte er allerdings alleine in der rund 40 Quadratmeter großen Wohnung in der Donaustadt. Der Verein, welcher ihm bei der Bewährung unterstützte, soll die Wohnung für den damals als geläutert geltenden 20-Jährigen besorgt haben.