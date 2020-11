Nach Terror: Razzien in Justizanstalten

Nach dem Terroranschlag in Wien wurden am Mittwoch in den Justizanstalten Razzien durchgeführt. Der Auftrag kam von der Generaldirektion. Durchsucht wurden Hafträume von Insassen mit einschlägigen Verurteilungen, berichtet die Krone. Es seien "punktuelle Visitierungen" gewesen, wird auch dem KURIER bestätigt. Die Durchsuchungen fanden in zahlreichen Anstalten in ganz Österreich statt.

Der Auftrag kam direkt von der Generaldirektion. Ob und was gefunden wurde, darüber gab es noch keine Information. Auch nicht, ob Insassen in Kontakt mit dem Attentäter gestanden sind.

Derzeit sind 54 Personen – darunter zwei Frauen und zwei junge Erwachsene – wegen des so genannten Terror-Paragrafen in Haft. Darunter auch Überzeugungstäter wie der junge Lorenz K., der Anschläge in Deutschland geplant hatte oder der radikale Prediger Mirsad O., der in Graz zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde.