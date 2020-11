Diese Route nahm der Attentäter von Wien

Vier Tage nach dem Terrorakt in Wien ist nun klar, welche Route der Attentäter nahm:

Ihren Ausgang nahm die Wahnsinnstat am Friedmannplatz. Hier feuerte der 20-Jährige die ersten Schüsse ab - und zwar in Richtung Fleischmarkt. Dort gab es auch das erste Todesopfer zu beklagen - es handelt sich um den 21-jährigen Nedzip V.

Dann lief der Terrorist weiter in die Judengasse und gab in Richtung verschiedener Lokale Schüsse ab. Die 24-jährige Deutsche Vanessa P. wurde tödlich getroffen. Sie arbeitete im Lokal Salzamt als Kellnerin und studierte an der Wiener Universität für Angewandte Kunst.