Terroranschlag: "Lebensretter-Medaille" für WEGA-Beamte

Dabei sprach er nicht nur von den top-ausgebildeten WEGA-Beamten, sondern auch von den Kollegen einer Polizeiinspektion im 1. Bezirk. „Amokläufer und Terrorattentäter wollen in kürzester Zeit möglichst viel Schaden anrichten“, sagte Albrecht. Eine Strategie der Einsatzkräfte ist dabei, sich selbst zur Zielscheibe zu machen, damit er von seinem eigentlichen Ziel - Passanten auf der Straße - ablässt. Und das haben die Einsatzkräfte, die zuerst eingetroffen sind, gemacht. „Die zwei Bezirkskollegen bekommen von mir einen Orden. Den Nerv musst du haben“, sagte der WEGA-Kommandant.

"Ein Batzenrisiko"



Als die beiden als eine der ersten am Tatort eintrafen, machten sie auf sich aufmerksam, gingen bei Schussabgaben in Deckung und setzten dennoch dem Täter nach. Einer der Beamten wurde dabei schwer durch einen Schuss am Oberschenkel verletzt. „Es ist ein Glücksfall, dass alles so funktioniert hat.“ Der Täter war mit einer schlagkräftigen Kalaschnikow ausgestattet. „Ein Batzenrisiko für Polizeibeamte“, so Albrecht. „Unter dem Aspekt der Bewaffnung hat jeder einzelne bei dem Einsatz sein Leben riskiert.“