Terroranschlag in Wien: Bürgerinitiative bereitet Amtshaftungsklage vor

Wegen Pannen rund um das Attentat von Wien gibt es nun die ersten rechtlichen Schritte: Die Bürgerinitiative "Wir im Ersten" bereitet eine Amtshaftungsklage vor, gab deren Gründer und Rechtsanwalt Karl Newole am Freitag bekannt.

"Anhaltspunkte für eine Haftung des Staates im Rahmen der sogenannten Amtshaftung gibt es genug. Bei pflichtgemäßem Handeln wäre das Attentat wohl verhinderbar gewesen", sagt der Rechtsanwalt. Newole war übrigens Kabinettsmitglied des früheren SPÖ-Innenminister Karl Blecha (1983 bis 1989), der wegen der Lucona- und der Norica-Affäre zurückgetreten ist.

Bei der Bürgerinitiative hätten sich bereits einige Geschädigte erkundigt, sagt Newole. Das seien Hinterbliebene der Opfer, Verletzte und jene, die in der Terrornacht am Montag Sachschäden erlitten haben.

"Unter Amtshaftung versteht man die Haftung für Schäden, die Staatsorgane in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit durch ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten oder Unterlassen verursachen", erklärt er. In Frage kämen laut dem Rechtsanwalt etwa Geldersatz für Begräbniskosten, Trauer- und Schockschäden, Unterhalt für Hinterbliebene, Schmerzensgeld für Verletzte, Entschädigung für Invalidität, Verdienstentgang oder Sachschäden.

Sollte es ein Gerichtsverfahren rund um die Terrornacht geben, werde die rechtliche Verantwortung von Staatsorganen - möglicherweise bis zur Ministereben - geklärt werden, so Newole.

Keine Info zu Munitionskauf

Innenminister Karl Nehammer war in den vergangenen Tagen unter Druck geraten, als bekannt wurde, dass der spätere Attentäter Kujtim F. versucht hat, in Slowakei Munition für eine AK-47 zu kaufen. Die slowakischen Behörden waren dazu mit den österreichischen in Kontakt - der Verfassungsschutz hat diese Information aber nicht an die Justiz weitergegeben.

Der versuchte Wafffenkauf wäre, so bestätigen führende Juristen des Landes, ein Grund gewesen, Kujtim F. in U-Haft zu nehmen. Er war wegen seiner Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung bereits einmal verurteilt und auf Bewährung (siehe Bericht unten).