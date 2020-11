Wir sind getroffen. KURIER-Leser schreiben über die Terrornacht

Die Leitartikel sind geschrieben, die Analysen über Hintergründe und Pannen werden verfasst. Reportagen von Schauplätzen, Betroffenen und Hinterbliebenen wurden recherchiert. Der Journalismus kann aber nur einen Ausschnitt dessen darstellen, was Ereignisse wie der Terroranschlag vom 2. November für uns alle bedeuten. Die Leserinnen und Leser des KURIER vervollständigen dieses Bild für uns: Erlebnisse aus der Schreckensnacht, Erinnerungen an Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft in dramatischen Stunden. Aber auch Aufrufe: So kann es nicht weitergehen. Und warum konnte der amtsbekannte Extremist unbehelligt herumlaufen?

Das Forum unter diesem Artikel ist geöffnet. Wenn Sie eigene Erfahrungen und Anschauungen teilen möchten, können Sie es dort gerne tun. Oder Sie richten ein Mail an leser@kurier.at.

Helden

"Ich möchte kurz meine persönlichen Erlebnisse dieser Nacht schildern. Ich war im Lokal Philosoph. Dort konnten wir uns aufgrund der schnellen und geistesgegenwärtigen Handlung eines Kellners in den Erdkeller des Lokals retten. Dennoch wurden fünf Personen verletzt, von denen meiner Ansicht nach zumindest vier Personen schwer verletzt wurden. Wir haben uns zu zirka dreißigst in diesem Keller verschanzt und begannen, die Erstversorgung vorzunehmen. Wir haben versucht, die Verwundeten so notdürftig wie möglich mit den Gegenständen, die wir im Keller finden konnten, erstzuversorgen. Wir haben Druckverbände mit T-Shirts, Pullovern/Westen und einem Stück Holz, das wir im Keller gefunden haben, angelegt, um die starken und lebensbedrohlichen Blutungen zu stoppen. Aus dieser Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass schwerverwunderte Menschen, die wegen Schussverletzungen um ihr Leben kämpfen, kein schöner Anblick sind. Umso unverschämter finde ich, dass immer nur bestimmte Personen und Personengruppen hervorgehoben werden. Jede Person, die bei uns mitgeholfen hat – komplett gleichgültig in welcher Art und Weise – war und ist ein Held/Heldin und hat es verdient, dass ihm/ihr der notwendige Respekt entgegengebracht wird. Vergessen Sie nicht auf die Personen, die Schwerverletzte notdürftig erstversorgt haben und diese vom (wahrscheinlich) sicheren Tod bewahrt haben. Vergessen Sie nicht auf die Personen, die sofort vor den Lokalen Hilfe geleistet haben. Bringen Sie allen Helden und Heldinnen die Wertschätzung entgegen, die sie verdient haben."