Politik Top 10

Foto: KURIER/Jürg Christandl

Ein Wahlkampf um das höchste Amt im Land, der zudem mehr als zwölf Monate dauert - kein Wunder, dass die Bundespräsidentenwahl Sie, liebe KURIER-Leserinnen und -Leser, interessiert hat. Gleich sieben der zehn meistgelesenen Artikel aus dem Politikressort stammen aus dem Dunstkreis der Hofburg. Daneben schafften es nur noch der gescheiterte Putschversuch in der Türkei, der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ins Ranking.

Chronik Top 10

Foto: FOTO LUI/SPORTMEDIAPICS.COM/Manfred Binder

Ein Eklat beim Juniormarathon in Linz war 2016 der größte Aufreger in der Chronik. Eltern, die ihre Kinder mit übertriebenem Ehrgeiz anfeuerten und zum Teil sogar über die Ziellinie zerrten, löste eine heftige Diskussion über das Thema Überforderung von Kindern aus. Am zweithäufigsten wurde unser Live-Ticker über den Amoklauf von München gelesen, den dritten Platz belegt ein Nebenschauplatz des Bundespräsidenten-Wahlkampfs: Eine Wiener Kaffeehaus-Betreiberin verwehrte Hofer-Wählern den Zutritt zu ihrem Lokal und erntete zugleich Kritik und Zustimmung.

Wirtschaft Top 10

Foto: danchooalex/iStockphoto

Deutlich bunter als in der Politik war der Kessel, in dem das Wirtschaftsressort 2016 sein Online-Süppchen gekocht hat. Am meisten hat Sie dabei die als "Nationaler Qualifikationsrahmen" recht sperrig titulierte, neu geschaffene EU-weite Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen beruflichen Abschlüssen interessiert. Dicht gefolgt von einer EuGH-Entscheidung zum Kopftuch und dem umstrittenen Aus für McDonald's-Menüs.

Sport Top 10

Foto: Reuters

Im Sport-Ressort dominierte im vergangenen Jahr ein Thema: Die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich, für die sich das österreichische Team erstmals sportlich qualifizieren konnte. Nach den drei Vorrundenspielen war das Sommermärchen leider schon wieder vorbei, sonst wären wohl noch mehr als die sechs Artikel zum Thema in den Top 10.