Hacker zockten Lauda ab

Ausgerechnet der prominenteste Sparmeister der Nation ("Ich habe nichts zu verschenken") wurde von Hackern abgezockt. Ziel der Attacke war die Bedarfsfluggesellschaft LaudaMotion. Die Spur der Hacker führt nach China, Russland und in die Türkei.

Der dreifache Formel-1-Weltmeister Niki Lauda hatte die Airline unter dem Namen Amira Air dem Investor Ronny Pecik abgekauft und in LaudaMotion umbenannt. Die Fluggesellschaft bietet Business-Flüge an und wartet für Private und Unternehmen deren Jets. Die Hacker schlugen bald nach der Übernahme zu und schickten gefälschte Rechnungen an Kunden, die Business-Jets gebucht hatten.

"Sie haben sich in unser System eingehackt und uns über die Schulter geschaut. Im selben Moment, als die Rechnungen an die Kunden hinaus gingen, wurde eine zweite Rechnung mit einer fremden Konto-Nummer nachgeschickt. Mit dem Vermerk, LaudaMotion hätte das Konto gewechselt", schildert Lauda.

"Wir sind relativ rasch draufgekommen, weil wir ja in ständigem Kontakt mit unseren Kunden sind", sagt Lauda. Bei zwei Geschäftsfällen allerdings war es zu spät und das Geld war weg.