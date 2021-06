"Berufsunfähig": Norbert Hofer wollte Pflegegeld und Frühpension

Genau das ist die Stelle, an der es politisch-moralisch interessant wird: Was hat Hofer als Dritten Nationalratspräsidenten bewogen, trotz eines monatlichen Brutto-Salärs von 14.766 € für sich Pflegegeld zu beantragen? Und warum hat der damals 43-jährige eine Frühpension gefordert, wo er doch an höchster Stelle im Parlament arbeitete?

Ehe der KURIER diesen Fragen überhaupt nachging, wurde bei der PVA die Echtheit der Bescheide geprüft. Im Wahlkampf kursieren unglaubliche Bösartigkeiten – nicht zuletzt das Beispiel Van der Bellen, von dem gefälschte Diagnoseblätter im Netz kursieren, hat das dramatisch belegt.

Im Falle Norbert Hofers wurden die Dokumente als formal authentisch bestätigt – und damit stellte sich jedenfalls die Frage: Warum hat der Freiheitliche die Anträge abgeschickt?

Wollte er – wie der anonyme Insider, der sie verschickt hat, insinuiert – ein Körberlgeld lukrieren?