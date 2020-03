ROMY 2020: Teilnahmebedingungen Gewinnspiel

Teilnahmeberechtigt sind alle Verbraucher mit Wohnsitz in Österreich (ausgenommen Mitarbeiter des Veranstalters, des KURIER und des Kooperationspartners Reisebüro KUONI GmbH, Kärntner Ring 15, 1010 Wien, sowie ihrer jeweiligen Angehörigen; Mindestalter 18 Jahre), die beim Voting für die Romy-Kandidaten mitgemacht und die ausgefüllte Testleser-/Teilnahmekarte bzw. das entsprechende Online-Formular rechtzeitig eingesendet haben.

Die Aktion startet am 03.03.2020, Einsendeschluss ist der 31.03.2020.

Verlost wird eine 14-tägige Traumreise für zwei Personen nach Südafrika von Johannesburg bis Kapstadt (mit Flug + Mietwagen + Hotelaufenthalt), die Ziehung erfolgt unter allen gültigen Einsendungen in der KW 15. Der Gewinner wird persönlich verständigt und in der Folge gegebenenfalls im KURIER und/oder auf kurier.at und/oder auf schauTV bzw schautv.at textlich und bildlich vorgestellt. Im Übrigen wird zum Gewinnspiel keinerlei Korrespondenz geführt; Rechtsweg und Barablösen sind jedenfalls ausgeschlossen. Die Ausfolgung des Preises bzw. die weitere Abwicklung (Reiseorganisation der Pauschalreise und Reiseabwicklung vor Ort) erfolgt seitens und unter ausschließlicher Verantwortung des Kooperationspartners KUONI; die Infos für eine diesbezügliche direkte Kontaktaufnahme durch die Gewinner werden im Zuge der Verständigung übermittelt. In die sämtlichen Transport- bzw. Reiseleistungen zugrunde liegenden KUONI-Geschäftsbedingungen (abrufbar unter https://www.kuoni.at/agb/) ist vor der Teilnahme Einsicht zu nehmen, da die Inanspruchnahme eines allfälligen Gewinns deren Akzeptanz voraussetzt.

Ein Abbruch bzw. eine vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels (auch ohne Angabe von Gründen) bleibt vorbehalten. Manipulationsversuche führen zum sofortigen Ausschluss vom Gewinnspiel bzw. zur Annullierung eines dadurch erwirkten Gewinns.



Gewinnspielveranstalter (sowie Vertragspartner in Bezug auf die KURIER-Testabos bzw. die KURIER CLUB-Mitgliedschaft und insoweit jeweils auch datenschutzrechtlich Verantwortlicher) ist die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG, Muthgasse 2, 1190 Wien, („ Mediaprint“), Tel.: 05 9030 600, E-Mail: kundenservice@kurier.at.

Kurzinformation zum Datenschutz:

Mediaprint speichert bzw. verarbeitet die angegebenen personenbezogenen Daten der Aktionsteilnehmer je nach ursprünglicher Zugehörigkeit/Relevanz auf Grundlage der spezifischen Datenschutzinformationen „Abonnent“, „Vorteilswelt/CLUB“, „Online Medien“ und/oder „ Gewinnspiele und Marketingmaßnahmen“, die allesamt unter kurierservice.at/datenschutz abrufbar gehalten und auf Wunsch zugesandt werden. Allen Verarbeitungstätigkeiten der Mediaprint im Zusammenhang mit Direktwerbung, Adressverlag und „Profiling“ kann ungeachtet der Rechtsgrundlagen unter der TelNr. 05 7030 600 oder per Mail an kundenservice@kurier.at jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.



Wird im Zuge der Teilnahme auch die widerrufliche Kommunikationserlaubnis erteilt, tritt (nur) hinsichtlich der Versendung von Newslettern oder ähnlichen elektronischen Benachrichtigungen die Telekurier Online Medien GmbH & Co KG, Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Wien, E-Mail datenschutz@kurier.at, als weiterer Verantwortlicher gemäß EU-DSGVO hinzu (deren Datenschutzerklärung ist unter kurier.at/datenschutz abrufbar, ein nur diese betreffender

Verarbeitungswiderspruch bzw. Zustimmungswiderruf ist direkt an datenschutz@kurier.at zu richten).



Die Daten des Gewinners können – nur zwecks direkter Abwicklung bzw. Ausfolgung des Preises – an denjenigen Kooperationspartner/Sponsor übermittelt werden, der den Preis zur Verfügung gestellt hat; eine nähere Information zu konkreten Datenempfängern erfolgt im Zuge der Gewinnverständigung.



Darüber hinaus werden Dritten zu deren eigenverantwortlicher Verarbeitung keinerlei Daten überlassen.

Satz- und Druckfehler vorbehalten