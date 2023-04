Die ROMY-Preisträger: Die ganze Vielfalt von Film und Fernsehen

Eine Liebesmaschine und die DDR, ein Schutzengel und die #MeToo-Bewegung: Das alles spielte bei den heurigen ROMY-Auszeichnungen eine Rolle. Thomas Stipsits, der gerade mit „Griechenland“ die Kinos füllt, bekam für „Love Machine 2“ seine zweite ROMY; Jella Haase bedankte sich per Video für die Auszeichnung (sie spielte in „Kleo“ eine DDR-Agentin).

Anke Engelke, die in Michael Ostrowskis Film „Der Onkel“ ihre erste Hauptrolle in Österreich spielte, bat Ostrowski für die Dankesrede auf die Bühne. Michael Steinocher bekam seine zweite ROMY bei seiner zweiten Nominierung.

Neu gedacht wurde die ehemalige Kategorie „Information“: Unter dem neuen Namen TV-Journalismus sollen vermehrt journalistische Leistungen im Fokus stehen – die ersten Gewinner, Lisa Gadenstätter und Hanno Settele, stehen exemplarisch dafür.