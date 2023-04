Gala-Abend mit Oscar-Glanz: 34. KURIER ROMY im Live-Ticker

Heute, am Samstagabend, gibt es bei der KURIER-ROMY-Gala viele Gründe zu feiern: In der Wiener Hofburg werden die beliebtesten Schauspielerinnen und Schauspieler ausgezeichnet, es wird TV-Journalismus ebenso gewürdigt wie Fernsehunterhaltung und Sport, es gibt Sonder- und Spezial-ROMYs, einen kultigen Platinpreisträger aus Ostfriesland und so manche Überraschung.

Bereits fix ist, dass Kult-Komiker Otto Waalkes mit der Platin-ROMY geehrt wird.

Durch den Abend (live ab 21.10 Uhr in ORF 2) führt Moderatorin Arabella Kiesbauer. Sie ist ein prägendes Gesicht der Fernsehlandschaft und moderierte einige der erfolgreichsten und bekanntesten Fernsehformate des Landes wie „Starmania“ und „Bauer sucht Frau“.