Die Platin-ROMY für das Lebenswerk 2023 geht an Otto Waalkes

Lebenswerk-Preis. „Ich spiele keinen Komiker – ich bin einer. Und mich freut, wenn das anderen genauso viel Spaß macht wie mir selbst.“ Das sagt Otto Waalkes, der heuer mit der KURIER ROMY in Platin für das Lebenswerk ausgezeichnet wird, im großen Interview in der KURIER freizeit, das am Tag der Gala – 22. April – erscheint.

Und ja, es macht anderen genauso viel Spaß wie ihm: Die Beliebtheit des kultigen Ostfriesen gerade auch in Österreich ist ungebrochen, viele seiner Gags sind bei manchen bereits in den Sprachgebrauch eingegangen. Wie das genau mit der anhaltenden Begeisterung kommt, erklärt der in der freizeit so: „Das müssten Sie eigentlich mein Publikum fragen. Entweder besitzt das die schöne Gabe des Vergessens, oder die Zeitlosigkeit meines Programms führt dazu, dass der alte Schmäh unter anderen Umständen wieder wie neu wirkt.“

Und Waalkes schlägt auch ernstere Töne an: „Ich bin sehr leicht verletzt“, sagt er. „Gegen rohe Gewalt musste ich mich schon in der Schule wehren, da war ich klein und schmächtig und das ideale Opfer für die stärkeren Kameraden. Vielleicht habe ich deshalb meine Form von Schlagfertigkeit und Komik entwickelt.“ Zum Lachen aber bringe in vieles – nicht zuletzt Kollegen wie Josef Hader.

Ottos Selbstbeschreibung in drei Wörtern? „Liberté, Egalité, Ostfriesenté.“

Was Ottifanten und klassische Gemälde miteinander zu tun haben, was sein persönlich größtes Abenteuer war und was seine nächsten Pläne sind, verrät er rechtzeitig zur Gala in der kommenden Ausgabe der KURIER freizeit.

Und auch, wo er die Platin-ROMY aufstellen wird: „Gleich neben den Platz, den ich für den Oscar freihalte, den ich nie bekommen werde.“