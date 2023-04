KURIER ROMY International an Oscar-Preisträger Brendan Fraser

In „The Whale“ spielt Brendan Fraser einen knapp 300 Kilogramm schweren Englischlehrer, der sich nur mit Rollator fortbewegen kann. Die meiste Zeit jedoch sitzt er keuchend und mit Schweißperlen auf der Stirn auf seiner Couch.

Sein Erscheinungsbild in „The Whale“ steht in strengem Kontrast zu jenen Rollen, die ihn berühmt gemacht haben: Seinen komödiantischen Durchbruch feierte der 24-Jährige Jahr 1992 als „Steinzeit Junior“, einem unzivilisierten, aber muskulösen Wilden. Dass Brendan Fraser aber auch Drama kann, bewies er in dem Collage-Film „Der Außenseiter“ , wo er seine feinfühlige Seite zeigt: Als jüdischer Student wird er von seinen antisemitischen Kollegen – allen voran Matt Damon – schwer gemobbt.

Lustig und unterhaltsam ging es mit „Airhead“ weiter, wo ein langhaariger Fraser gemeinsam mit Adam Sandler und Steve Buscemi eine Heavy-Metal-Band gründen will und versehentlich die Besatzung einer Radiostation als Geisel nimmt.

Mit seiner athletischen Statur und einer Körpergröße von 1,91 Meter – für Hollywood-Standards riesenhaft – empfahl sich Fraser als Sex-Symbol fürs familienfreundliche Komödienfach. Einen großen Hit landete er mit „George – Der aus dem Dschungel kam“: Als „weißer Affe“ bestach er mit einfachen Worten und offener Hemdbrust nicht nur seine Ursula, sondern auch sein begeistertes Publikum.