Votingstart für die KURIER ROMY: Das sind die Nominierten 2023

Die Jury hat heuer besonders intensiv diskutiert, um jene Menschen zu nominieren, die es verdient haben, vor den Vorhang geholt zu werden – und zugleich die Film- und Fernsehbranche in Österreich und im deutschsprachigen Raum in voller Breite abzubilden. Nominiert sind: Verena Altenberger, Anke Engelke, Pia Hierzegger, Caroline Peters und Sophie Rois in der Kategorie Beliebteste Schauspielerin Film. August Diehl, Florian David Fitz, Gerhard Liebmann, Simon Schwarz und Thomas Stipsits in der Kategorie Beliebtester Schauspieler Film. Gerti Drassl, Jella Haase, Anna Maria Mühe, Desirée Nosbusch und Franziska Weisz in der Kategorie Beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe. Und Peter Lohmeyer, Michael Steinocher, Michael Ostrowski, Faris Endris Rahoma sowie Thomas Schubert in der Kategorie Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe.

In der Kategorie Show und Unterhaltung ist „Mr. ROMY“ Andi Knoll (der heuer „Dancing Stars“ moderiert) ebenso nominiert wie das neue Erfolgsformat Forsthaus Rampensau, Nina Horowitz für „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, Joko & Klaas für herausragendes Fernsehen und Florian Lettner für die erfolgreiche „Quizjagd“. In der Kategorie Sport gehen die Duos Andreas Goldberger und Michael Roscher sowie Walter Reiterer und Michael Eschlböck ebenso ins Rennen wie Alina Marzi, Michael Wanits und Karoline Zobernig.