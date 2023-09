PLATIN ROMY 2023 für das Lebenswerk: Josef „Joschi“ Deininger

Joschi Deininger ist als Chauffeur der Stars, der Schauspielerinnen und Schauspieler zu den Drehs und wieder zurück kutschiert, zu einer der zentralen Figuren der gesamten Branche geworden: Als Beichtvater, Ansprechpartner, als zentrale Anlaufstelle für Branchentratsch und als enge Bezugsperson für viele Darstellerinnen und Darsteller. „Ich hab sie wirklich alle lieb gewonnen“, sagt er im Interview über seine Fahrgäste. „Es gibt so viele Geschichten, das bringt man in zehn Bücher nicht rein, was sich im Auto getan hat.“ Denn er macht das seit 37 Jahren – zuletzt sogar, obwohl er bereits in Pension ist. Deininger spielt eine zentrale Rolle in der Branche hinter den Kulissen, für die er die KURIER Platin-ROMY mehr als verdient hat.