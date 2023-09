Die Sieger der Branchen-ROMY: Ohne sie gäbe es weder Film noch Fernsehen

Und an einen ganz besonderen Preisträger geht die vom KURIER vergebene Platin-ROMY: Josef „Joschi“ Deininger hat so viel in der heimischen Filmbranche bewegt wie kein anderer, und das im wortwörtlichen Sinne. Deininger ist als Chauffeur der Stars, der Schauspielerinnen und Schauspieler zu den Drehs und wieder zurück kutschiert, zu einer der zentralen Figuren der gesamten Branche geworden: Als Beichtvater, Ansprechpartner, als zentrale Anlaufstelle für Branchentratsch – und als enge Bezugsperson für ganz viele Darstellerinnen und Darsteller. Deininger spielt eine zentrale Rolle in der Branche hinter den Kulissen, für die er die Platin-ROMY mehr als verdient hat.