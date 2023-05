Österreichischer Gratis-Streamer Joyn startet: 50 Sender, Mediatheken und mehr

Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe platziert die Gratis-Streaming-Plattform Joyn in Österreich. Das kündigt CEO Markus Breitenecker im KURIER-Gespräch an. Das sei der nächste digitale Entwicklungsschritt nach der viel genutzten Live-TV-App Zappn. Die neue Plattform Joyn heißt wie das deutsche Pendant, das bereits am Markt ist. „Wir haben auch alles, was Joyn in Deutschland hat. Aber wir haben noch mehr“, erklärt Breitenecker, der das werbefinanzierte Angebot „Österreichs Super-Streamer“ nennt.

Joyn Österreich wird am 15. Mai in einer ersten Ausbaustufe gestartet, weitere folgen. Es bietet nach der Gratis-Registrierung von Beginn an u. a. mehr als 50 Live-TV- und FAST-Channels. Dazu zählen alle Kanäle von ProSiebenSat.1Puls4 (P7S1P4), aber auch von Partnern wie ORF, ServusTV, DAZN, KURIER TV, Laola1 & Co. Über 15 Sender-Mediatheken stehen on demand kostenlos zur Verfügung. Dazu kommen auch noch 30 Live-Radio-Sender und ein 24/7-Nachrichten-Stream mit Inhalten von nationalen und internationalen Sendern.