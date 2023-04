Das war die ROMY-Gala 2023

Oder an die deutsche Comedy-Ikone Anke Engelke, die für ihre erste Hauptrolle in einem österreichischen Film ausgezeichnet wurde. Auch die Realität da draußen wurde bei der Gala nicht ausgeblendet: Zahlreiche Stars, die in der Hofburg zu Gast waren, setzten – wie bei den Oscars – mit blauen Schleifen am Gewand ein Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen.

Apropos Oscars: Dort hatte Brendan Fraser mit seiner hochemotionalen Rede die TV-Zuseher gerührt, nachdem der den Oscar für den Besten Darsteller erhielt. Für die ROMY war es nun eine besondere Ehre, dass Fraser wenige Wochen später nun an der Gala in Wien teilnahm und eine ROMY erhielt.