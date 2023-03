„Kunst schaffen und Kaffee trinken verbindet“

All night long

Wie jedes Jahr treffen sich an diesem ganz speziellen Abend unterschiedliche Persönlichkeiten und Charaktere: „Wir freuen uns sehr, dieses Jahr erneut bei der KURIER-ROMY-Gala präsent zu sein. Mit unserer exklusiven Lavazza-Bar wollen wir einen Treffpunkt schaffen und den Besucherinnen und Besuchern einen Ort bieten, an dem man sich treffen kann. YES! we’re OPEN – und das den ganzen Abend“, erklärt Gregor Peham, Country Manager Lavazza Österreich.