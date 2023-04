Beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe 2023: Jella Haase

Jella Haase hat als Kleo sichtlich Spaß am Wechsel zwischen kindlicher Naivität und völliger Empathielosigkeit. Zuvor war die Darstellerin dem Publikum bereits u. a. in „Berlin Alexanderplatz“ oder „Das perfekte Geheimnis“ aufgefallen. Für ihre Nebenrolle in "Lieber Thomas" (2021) gewann sie den Deutschen Filmpreis.