Entdeckung weiblich 2023: Julia Beautx

Eine junge Schauspielerin, die bereits viel zu zeigen hat: Eine breite Bandbreite an Emotionen, die Julia Beautx (23, „Gestern waren wir noch Kinder“) in ihrem Spiel zeigt. Vom hohen Glücksgefühl bis zum emotionalen Tiefpunkt. Sehr ehrlich und ohne Scheu zeigt sie diesen Spagat in der Fernsehserie „Gestern waren wir noch Kinder“. Darin spielt sie eine Tochter, deren Leben sich an einem Tag schlagartig und vollkommen ändert. Große Leistung!