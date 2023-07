KURIER ROMY: Das sind die Nominierten für die Branchen-Preise 2023

Bei der KURIER ROMY-Gala im April wurde Hollywood-Star Brendan Fraser ebenso ausgezeichnet wie die deutsche Komiker-Legende Otto Waalkes und die beliebtesten Schauspielerinnen und Schauspieler. Ein Sonderpreis ging an jene New Yorker Journalistinnen, die die #MeToo-Bewegung ins Rollen brachten, und Viktor Gernot hatte zumindest kurz die Auszeichnung in der Hand.

