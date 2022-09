Das sind die Gewinner der Branchen-ROMY 2022

Bei der heurigen Überreichung der Branchen-ROMYs (16. 9., Gartenbaukino), mit denen die Menschen hinter der Kamera des heimischen Film- und Fernsehschaffens gewürdigt werden, gibt es eine Premiere: Erstmals gibt es zwei ROMYs für die beste Produktion.

Die Preisträger werden von der ROMY-Akademie, also den bisherigen Preisträgern gekürt; in den mehr als drei Jahrzehnten des Film- und Fernsehpreises sind das einige Hundert geworden. Und trotz rekordverdächtigen Votings gab es die genau gleiche Anzahl an Stimmen für zwei Produktionen: die Filme Klammer – Chasing the Line (Epo Film) und Große Freiheit (Freibeuter/Rohfilm), die daher beide als beste Produktion ausgezeichnet werden.