Viel Glück für die Shooting-Stars von morgen

„Mit dem Gründungsjahr 1990 ist die KURIER ROMY längst eine Institution in der österreichischen Kultur-, Unterhaltungs- und Informationslandschaft. Aus diesem Grund freut es uns bei den Österreichischen Lotterien ganz besonders, heuer erstmals als Sponsormit an Bord zu sein. Seit dem Beginn unserer Unternehmenstätigkeit im Jahr 1986 – wir sind damit so etwas wie „Alterskollegen“ der KURIER ROMY – befassen wir uns mit dem Glück. Aber darüber hinaus hat auch das Sponsoring von Anfang an einen festen Platz in unserem Selbstverständnis eingenommen“, erklärt Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Unternehmensgruppe.