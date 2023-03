"Match made in heaven"

Am 22.4. ist es wieder soweit und das glanzvollste Event des Jahres geht über die Bühne: Die KURIER ROMY kehrt in die Hofburg zurück! Bei der glamourösen Gala trifft sich traditionell alles, was in der TV- und Film- Branche Rang und Namen hat – und strahlt auf dem roten Teppich um die Wette. Aber was nützt das schönste Kleid ohne die passenden Accessoires? Für die funkelnden Highlights, also für den hochkarätigen Schmuck, zeichnet deshalb wieder Wempe verantwortlich.