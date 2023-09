Goldener Schnitt: Monika Willi, ROMY-Gewinnerin, im Interview

Das klingt immer noch ein bisschen nach Science-Fiction, ist es aber nicht. Schon bei den jüngsten Filmen, an denen Willi gearbeitet hat, sind derartige digitale Schauspielavatare verwendet worden: „Bei ‚Tár‘ wurden in den großen Konzertsaal in die ersten zwei Reihen Statisten gesetzt, die anderen Reihen waren leer. Und die wurden aufgefüllt mit digital eingesetzten Gesichtern. Weil es viel billiger ist, das zu machen, als wirkliche Menschen zu holen.“

Man müsse sich „das vorstellen: Unterbezahlte Schauspieler sollen sich für 150 Dollar einscannen lassen, damit sie dann in den Filmen irgendwo im Hintergrund aufscheinen. 150 Dollar für eine lebenslange Verwendung – das geht einfach nicht! Das ist existenzbedrohend.“ Auch im Bereich Schnitt – etwa in der Nachrichtenerstellung – könnte die KI übernehmen. Aber „dramaturgische Arbeit kann, so glaube und hoffe ich, die KI so bald nicht ersetzen“.