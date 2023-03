Preisverdächtiges Entertainment

Newcomer

Denn nach Preisen für You Are Wanted mit Matthias Schweighöfer und Der Lack ist ab mit Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann sowie der Nominierung für Michael Bully Herbig und LOL: Last One Laughing im letzten Jahr, sind diesmal bei der KURIER ROMY 2023 mit Maeve Metelka und Max Hubacher zwei Darstellerinnen aus dem Prime Video-Originalfilm Sachertorte für die Kategorie „Entdeckung“ nominiert. Sachertorte wurde hauptsächlich in Wien gedreht und ist nur eines von vielen Beispielen für österreichische Filme und Serien bei Prime Video: Derzeit sehen Prime Video-Zuschauer zum Beispiel die neue Serie The Consultant mit Christoph Waltz in der Hauptrolle oder können Love Machine mit Thomas Stipsits im Rahmen ihrer Mitgliedschaft sehen.